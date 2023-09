Tänaku tiimikaaslane vihjas M-Sportist lahkumisele: järgmisel aastal on WRC sarjas kaks meeskonda

Loubet’ tänavune hooaeg on läinud üle kivide ja kändude, sest kaheksal alustatud etapil pole ta viie parema sekka mahtunud ning hooaja kokkuvõttes hoiab 26-aastane piloot 28 punktiga üheksandat kohta.

„Olen pettunud, et ma pole sel hooajal poodiumile jõudnud, aga puhta kiiruse osas olen läinud edasi. Kuna mu kõrval on [Ott] Tänak, siis tean, kui kaugel ma tippudest olen. Kuid enim teevad muret tulemused, õnnestumine ja probleemide kuhjumine. See kõik väsitab,“ rääkis Loubet Korsika väljaandele Corse Matin antud intervjuus.

Loubet’ sõnul on ta mõistagi ka ise lubamatute eksimustega patustanud, aga peamiseks murekohaks on siiski auto töökindlus. Samas investeerib Ford M-Sporti aina vähem ja prantslane vihjas, et järgmisel hooajal osaleb WRC sarjas ainult kaks tiimi.

„Autol on liiga palju probleeme ja Ford on seejärel ka WRC rahastust kokku tõmmanud. Ford on selle meeskonna sponsor, aga nad ei investeeri enam nii palju nagu varem,“ selgitas Loubet.

„Järgmisel aastal on WRC sarjas vaid kaks meeskonda. Tõenäoliselt Ford maailmameistrivõistlustel ei jätka, kuigi see pole ka väga oluline. Tootjad peavad oma osalemisest enne septembri lõppu FIA-le teada andma. Eks me siis oleme targemad. Promootor soovib, et iga tootja lisaks auto. Toyotal on juba neli olemas ja Hyundail on halvemal juhul neli autot. Kas ma kuuluksin nende plaanidesse? Ma ei tea, peame veel ootama,“ rääkis Loubet, andes mõista, et seoses Fordi lahkumisega oleks ka tema tulevik suure küsimärgi all.