Levadia peatreener sai neljamängulise karistuse

Eesti Jalgpalli Liit teatas täna, et Torresele määrati lisaks punase kaardiga kaasnevale ühemängulisele keelule veel kolme mängu pikkune keeld, sest Levadia peatreener juhendas võistkonda ka pärast eemaldamist ning üritas ajakirjanduse kaudu kohtunikke mõjutada.

„Premium liigas on kohtunikega suur probleem. Olukord on alati sama. Rääkida ei ole võimalik. Ma ei viita kõikidele kohtunikele, kuid osadega on asjad alati ühte moodi. Neil ei ole Curroga seoses häid tundeid,“ teatas Torres mängu järel meediale.