Carmelo Anthony: maailma korvpallile on USA kaotus hea

„See on pettumus. Olgem ausad, see on pettumus. Kui teil on see kullastandard, siis peate selle poole püüdlema,“ kommenteeris Anthony ameeriklaste kaotust. „Aga me peame mütsi maha võtma Saksamaa ja Serbia ees. Nad tegid tõesti hea mängu. Ja see on spordile hea. Hea nii FIBA, korvpalli kui fännide jaoks, et anda kõigile teada, et kogu maailm on siin mängimas.“