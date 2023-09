Serbia peatreener peab Leedut veerandfinaalis favoriidiks, Maksvytis ei nõustu sellega

„Mängime kaotuseta püsiva meeskonnaga, kes kaitseb hästi, teab täpselt, mida tahab ja kui tähtis on meeskonnavaim. Meie vaatenurgast ei piisa teisipäeval heast kaitsest, vaja on ka rünnak arukalt korraldada. Väga oluline on leida õige tasakaal kaitse ja rünnaku vahel“, sõnas Pešić enne veerandfinaali.

Ta lisas: „Leedu on väga hea meeskond ja nad näitasid seda ka kohtumises ameeriklaste vastu. Nad mängivad väga tugevalt, energiliselt – me peame sellega kuidagi toime tulema ja samaga vastama. Aga leedukad on selle veerandfinaali favoriidid.“

Serbia üks põhimees, Nikola Milutinov on peatreeneriga sama meelt.

„Ma arvan, et nad [Leedu] on selle võidu USA vastu juba unustanud, meile keskendunud ja tulevad meile peale täie jõuga. Oletan, et teisipäeval mängivad nad veelgi paremini [kui USA-ga],“ pakkus Milutinov.

Suure duelli kohta Jonas Valančiunasega lausus serblane, et homme on väga tähtis meeskondlik kaitsemäng.

„Mitte ainult mina ei kata teda üks-ühe vastu, me peame mängima meeskondlikku kaitset. See ei puuduta ainult Valančiunast, vaid ka Donatas Motiejunast. Leedulastel on palju tugevaid mängijaid – see saab tõeliselt raske olema,“ märkis 213 cm pikkune Olympiakose pallur.

Leedu koondise peatreener Kazys Maksvytis rõhutas, et veerandfinaalis on ülimalt oluline oma mängujoonisest kinni pidada, sest just see on neile edu toonud.

„Nii kaitses kui ka ründes peame säilitama oma mängustiili, võttes samal ajal vastu treenerite antud informatsiooni. Loodan, et hoiame seda stiili ka edaspidi. Otsustavateks kohtumisteks jääb mängijate rotatsioon natuke väiksemaks, kuid senine suurem rotatsioon on aidanud meil mängijaid suhteliselt värskena hoida. Vajadusel on kõik valmis väljakule astuma.“

„Pole saladus, et põhitegijad, kelle ümber Serbia mäng keerleb, on Bogdanović ja Milutinov. Muidugi on ka rida Euroliiga mängijaid, näiteks Gudurić ja kaks Jovicit. Nimede ja talendi osas pole meil minu arvates eelist. Vaatame, kas suudame väljakul oma paremuse maksma panna,“ lisas Maksvytis.

Lisaks Leedu ja Serbia veerandfinaalile kohtuvad homme USA ja Itaalia. Ülejäänud veerandfinaalid - Läti vs Saksamaa ja Kanada vs Sloveenia - mängitakse kolmapäeval.