Dopinguküttide eest põgenenud tipptennisist jäi vahele labase valega

Ymer hoidus dopinguproovi andmisest 22. aprillil, 10. augustil ja 7. novembril. Augustikuise proovi kohta väitis Ymer uurijatele, et tema noorem vend jäi öösel haigeks ja palus Ymeril tema eest hoolt kanda. Tennisist väitis, et oli öö otsa üleval ja jäi tund aega enne dopinguküti saabumist magama.

Rahvusvaheline tenniseliit ITF selgitas välja, et Ymeri noorem vend on samuti tennisist ja viibis samal ajal hoopis Soomes turniiril. „See tähendab, et sportlase väide ei saa olla tõene,“ seisis CAS-i otsuses, kus lisati, et pärast vale ilmsiks tulekut võttis Ymer sõnad tagasi.