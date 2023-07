Dopinguküttide eest ära jooksnud tennisistile määrati 18-kuuline mängukeeld. „Jumal teab, et olen puhas.“

Mikael Ymer on 2021. aastal vahele jätnud kolme dopinguproovi andmise, rikkudes sellega Rahvusvahelise Tenniseliidu (ITF) antidopingu reegleid. Uurimine on kestnud alates 2022. aasta jaanuarist. Nüüd määras Spordiarbitraažikohus (CAZS) rootslasele 18-kuulise mängukeelu.

Mikael Ymer on Rootsi parim meestennisist, kes hoiab ATP edetabelis 51. kohta. Rootsi tenniseliidule tuli uudis suure šokina. „Me pole asjadega kursis, kuid protsess on käinud ilmselt juba pikemalt. Saame kohe kontakti luua, dialoogi alustada ja kuulata, mis on juhtunud. Peame üritama teda toetada,“ rääkis Christer Sjöö. „See on kahetsusväärne juhtum eelkõige Mikael Ymeri, aga ka Rootsi Davis Cupi meeskonna ja riigi tennise jaoks. See tekitab suurt kurbust nii talle kui ka meile. Ta on sel aastal teinud väga suure sammu edasi.“

Ymer tunnistas esimesed kaks rikkumist ülesse, kuid kolmanda kaebas ta edasi. Ta väitis, et dopingukontrolli ametnik polnud piisavalt selgelt väljendanud, millal ja kus testimine toimub. Väidetavalt viibis 24-aastane Rootsi tennisist kolmanda testi ajal vales hotellis.

ITF nõudis algselt Ymerile 24-kuulist tingimisi karistust, kuid CAS otsustas sportlasele määrata 18- kuulise võistluskeelu. Rootsi tennisist eitab enda süüd. „Ma saan aru, et reeglid on kehtestatud meie spordi aususe kaitsmiseks ja sellel on põhjus. Kuid ma ei arva, et oleksin neid rikkunud. Mu südametunnistus on puhas ja Jumal on minu tunnistaja,“ kirjutas Ymer Twitteris.

“Olles korra õigeks mõistetud jään ma kogu hingega selle juurde, et ma pole kolmandat süütegu toime pandud. Ma olen arvamusel, et selline otsus on ebaõiglane,“ jätkas Ymer.

18-kuuline mängukeeld tähendab, et Mikael Ymer saab tennisekaruselli naasta 2025. aasta alguses.