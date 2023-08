M-Spordi boss vihjas taas Tänaku lahkumisele. „Ilmselt me ei saa nii jätkata“

Mõned päevad tagasi oli Millener öelnud, et neil on Tänaku lahkumise puhuks olemas plaab B. Nüüd rääkis ta Rallit.fi-le, et eestlasega jätkamine on väga raske, sest neil pole tehasetiimidega - Toyota ja Hyundai - sama sama suurt eelarvet.

„M-Spordil ei saa olla eesmärgiks igal aastal tipus olemine. 2017. ja 2018. aastal võttis Malcolm [meeskonna omanik ja boss Malcolm Wilson] riski ja investeeris tippsõitjasse, et saaksime võita,“ sõnas Millener, vihjates Sebastien Ogier palkamisele, kellega võideti kaks sõitjate ja üks meeskondlik MM-tiitel.

Pärast Ogier meeskonnast lahkumist pole M-Spordil enam hästi läinud. Tiim jäi aastatel 2019-21 etapivõiduta. Mullu tõi Sebastien Loeb hooaja avaetapil Monte Carlos M-Spordile esimese võidu, kuid see oli ka hooaja ainuke õnnestumine.

Milleneri sõnul otsustas Wilson eelmisel aastal taas täispangale minna. „2023. aastal tahtis Malcolm uuesti suruda, et saaksime tagasi tippu. Üritasime Oti [Tänaku] kätte saada ja saimegi,“ lausus tiimijuht.

Praegu tundub, et see investeering M-Spordile kasumit ei too.

„See on tõsi, et see pole toiminud. Kas saame nii jätkata ka pärast seda hooaega? Ilmselt mitte. Sel juhul astume sammu tagasi ja paari aasta pärast proovime uuesti,“ vihjas Millener Tänaku võimalikule lahkumisele.

Plaan B tähendaks M-Spordi jaoks nooremate sõitjate palkamist.

Millener peab võimalikuks, et M-Spordi järgmise hooaja koosseis läheb lukku alles viimasel hetkel.

„Ma ei vihka midagi rohkem kui seda, et asjad saavad paika alles jõulude ja uusaasta pühade ajal. Muidugi tahaksin, et oleksime sellises seisus, et saaksime järgmise aasta osas juba aegsasti kindlad olla. Kõik oleks ette planeeritud ja me peaksime lihtsalt oma auto uue värvi avalikustama. Kuid kahjuks pole see nii lihtne,“ ohkab Millener.

Neli etappi enne selle hooaja lõppu on Tänak parima M-Spordi sõitjana MM-sarjas neljandal kohal. Eestlase leping saab läbi selle hooajaga.

Järgmine etapp peetakse 7.-10. septembril Kreekas.