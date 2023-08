M-Spordi juht kinnitab: meil on Tänaku lahkumise puhuks plaan B

M-Sport otsustas sel hooajal Tänakusse investeerida, et meeskond suudaks võistelda individuaalse maailmameistritiitli eest. Kuna Eesti ja Soome ralli katkestamised on eestlase tiitlilootused sisuliselt kustutanud, on üles kerkinud spekulatsioonid, et Tänak võib hooaja lõpus, kui tema leping läbi saab, meeskonnast lahkuda.

Millener tunnistab ausalt, et lähtepositsioon edasisteks läbirääkimisteks on kõike muud kui lihtne.

„Tippsõitja jaoks on alati raske eelarvet leida. Tänak on sarja üks parimaid sõitjaid, seega pole teda lihtne hoida. Kuid me tahame teda hoida,“ rõhutas Millener Rallit.fi-le.

Kui M-Sport ei suuda Tänakut hoida, peaks meeskond astuma sammu tagasi.

„Alati on plaan B. Sel juhul tähendaks see tõenäoliselt naasmist nooremate sõitjate koosseisu juurde. Ma reaalselt ei näe teisi tippsõitjaid meeskonda vahetamas, sest neil pole selleks põhjust,“ nendib Millener.

Ta lisas: „Muidugi on alati tore, kui meeskonnas on tipptasemel sõitja. Kuid see toob meile omad väljakutsed eelarve osas. M-Spordis on aasta lõpus alati samad arutelud, kust me eelarve leiame. Nende asjadega on meil lähikuudel palju tööd ees.“

Millener rõhutas lõpuks, et meeskonna esmane eesmärk on endiselt, et Tänak sõidaks Fordiga ka hooajal 2024.