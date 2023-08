Eesti kohtunikud ja ametnikud teenindavad eurosarjade sõelmänge

Kolmapäeval, 23. augustil on Eesti Jalgpalli Liidu (EJL) kohtunike osakonna juhataja Hannes Kaasik ametis Slovakkias toimuval Konverentsiliiga kohtumisel, kui vastamisi lähevad FC Spartak Trnava (Slovakkia) ja SK Dnipro-1 (Ukraina). Kaasiku pilgu all teenindavad kohtumist Albaania õigusemõistjad: peakohtunik on Juxhin Xhaja, abikohtunikud on Rejdi Avdo ja Nertil Bregasi, neljas kohtunik on Olsid Ferataj ning videokohtunikena tegutsevad Kreshnik Barjamaj ja Olsion Yzeiraj.