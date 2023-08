Tagasivaade koondisesuvele. Peatreener Toijala vastab kriitikale, mis tabas Eesti koosseisu ja Tallinna turniiri taset

Suvi ei läinud koondise jaoks päris plaanipäraselt. Kui kevadel selgus, et Tallinnasse tuuakse OM-i eelvalikturniiri alagrupimängud, oli Toijalal ja alaliidul siiras lootus, et Eesti saab kokku parima võimaliku koosseisu. Nii ei läinud. Teiste seas olid puudu Maik-Kalev Kotsar, Kerr Kriisa ja Siim-Sander Vene. Ning ainsa puhta keskmängijana tegi kaasa Matthias Tass, kes taastus seljaoperatsioonist ja ei saanud selle tõttu oma võimeid avada.

„Võib-olla peaks siis tulevikus nii tegema, et koondis tuleb kokku ja alles viimasel hetkel räägime, kes kohale tuleb?“ esitas Toijala retoorilise küsimuse ja jätkas: „Kunagi ju ei tea. Aga sel hetkel, kui mõtlesime, kas korraldame turniiri või mitte, ei öelnud keegi „ei“. Sel hetkel polnud kellelgi suuri vigastusi, välja arvatud Janari Jõesaarel. Kas me oleks pidanud ütlema, et korraldame sellise turniiri ja et tulge, kui tahate?“