Peatreener Toijala ülesanded võivad muutuda. „Kõik, mida oleme teinud, nõuab raha“

„Olemegi umbes seal,“ tõdes 2019. aasta sügisel Eesti koondise peatreeneriks valitud Jukka Toijala. „Maailma edetabelis oleme Euroopa riikidest 22. kohal. Minu ajal oleme mänginud üle 40 kohtumist, neist 90% meist kõrgemal asuvate tiimide vastu. Ja me alati ei kaota neid, vaid võidame ka. See näitab, et oleme õigel teel ja oleme teinud samme, et olla keskmik. Aga järgmised sammud on juba väga rasked, et edetabelis 16 sekka jõuda.“