DELFI VIDEO POOLAST | Artur Konontšuk: peame energiliselt alustama, mingeid vabandusi ei tohi olla

Eesti kohtub homme kell 18.30 Gliwices võõrustajatega, et selgitada, kumb pääseb Pariisi olümpiamängude eelvalikturniiril finaali. Kui Poola võitis kodusaalis peetud alagrupiturniiril kõik kolm mängu, siis Eesti edasipääs selgus Tallinnas alles viimase mängu viimastel sekunditel. Iisrael alistati 67:65.

Kas teisipäevane emotsioon on veel sees? „Muidugi on,“ vastas Konontšuk Delfi videointervjuus. „Seda mängu jääb kauaks mäletama ja sellist emotsiooni kergesti ära ei unusta.“

Konontšuki sõnul koondisel väsimust pole, aga tunnistas, et tema keha on veel pisut lödi. Tänase äikesetormi tõttu veetis ta enne õhtust trenni kogu päeva hotellis ja keha on seetõttu „nagu makaron“. Homseks peaks energia ja teravus siiski tagasi tulema.