Keila korvpallimeeskond hakkab tuleval hooajal mängima eurosarjas

„Meil on väga hea meel, et Keila KK on liitunud ENBL-i perega. Tegemist on tuleval hooajal teise Eesti meeskonnaga, kes ENBLiga liitub. Samuti on hea meel, et tegemist on neljanda Eesti klubiga, kes üldse ENBL-is mänginud on, mis tähendab, et liiga stabiliseerib asukohti ja huvi kasvab nii Balti riikides kui ka teistest Euroopa riikides,“ sõnas liiga peasekretär Edgars Zanders.



„Usume, et Keila KK meeskonna jaoks on see järgmine samm arenemiseks, enese tõestamiseks ja suurepärane võimalus ka ENBL-i jaoks,“ lisas Zanders.



Peatreener Peep Pahv sõnul sai juba noorte meeskondadega tegeledes aru, et rahvusvahelises sarjas mängimine on arenemiseks väga oluline. „Kasutasime ära kõik võimalused Euroopa noorteliigas EYBL ning olen veendunud, et tänu nendele kohtumistele on mõned poisid praegu meistriliiga tasemel mängimas.“



„Seepärast oli Eesti meistriliigaga liitudes kohe siht jõuda võimalikult kiiresti ka mõnda välissarja. Kõige sobilikum ja jõukohasem tundus ENBL. Kui esilagu näis sinna koha saamine keeruline, siis mõnikord mängib saatus ise võimalused kätte,“ tunnistas Pahv.



Kui eelmise nädala lõpus uuriti, kas Keila KK on liitumisest huvitatud, jäi otsustamiseks aega vaid mõni päev.