Mark Lajal teeb järgmisel nädalal suure slämmi debüüdi

Kuigi 20-aastane Lajal oli esialgu napilt kvalifikatsiooni joone all, siis tänu mitme mängija loobumisele jõudis eestlane ikkagi tabelisse.

„Mingeid konkreetseid eesmärke ma endale US Openiks seadnud ei ole. See tuli väga positiivse üllatusena, et nüüd seal mängida saan. Lähen slämmiõhkkonda nautima ja sinna pääsemine pakub mulle ainult positiivseid emotsioone. Ma ootan seda väga, kasvõi kogemuse mõttes,“ rääkis Lajal paar nädalat tagasi Delfile antud intervjuus.