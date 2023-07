Võib kindlalt väita, et aastat maailma edetabeli 402. kohalt alustanud eestlane on tegemas läbimurdehooaega. Juuni alguses võidutses Lajal USA-s Little Rockis toimunud Challengeril ning on tänaseks tõusnud ATP edetabelis juba 224. reale. „See turniirivõit tuli mõnes mõttes üllatusena, aga samas ma teadsin, et olen selleks võimeline. Turniirile minnes ma ei läinud seda võitma, kuid tundsin, et see on võimalik. Mul on vajalik mängutase olemas, et võita Challengeri,“ vaatas Lajal tagasi karjääri suurimale turniirivõidule.