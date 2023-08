Kreeka korvpallur läks peatreener Itoudisega tülli ja lahkus koondisest

„Kui mind koondisesse kutsuti, ütlesin Itoudisele, et annan endast parima, aga palusin, et ta ei käituks minuga nii nagu eelmisel aastal, kui viskasin Hispaania vastu 25 punkti ja järgmisel kontrollturniiril mängitas ta mind vaid neli-viis minutit,“ rääkis Agravanis Kreeka meediale.

Juhendaja lubaski, et käitub Agravanisega ausalt, aga korvpalluri hinnangul ei pidanud Itoudis sõna. „Andsin endast treeninglaagris kõik, mis võimalik. Aga kui sõprusmängud algasid, tundsin, et midagi on valesti. Sloveenia vastu sain võõrsil platsile neljaks ja kodusaalis kümneks minutiks ning seejärel Serbia vastu ainult üheks minutiks. Ja kui Itoudis teatas, et Itaalia vastu ma koosseisus pole, tõusin püsti ja ütlesin, et ta ei austa mind. Ja see oli ka põhjus, miks lahkusin,“ ütles ta.