Giannis Antetokounmpo loobus MM-ist: see ei olnud minu, vaid arstide otsus

„Pärast kuudepikkust tööd ja mitmeid kohtumisi meditsiiniosakonnaga sai selgeks, et ma ei ole MM-iks piisavalt valmis. Mul on väga kahju, et see nii läks, aga see oli arstide otsus,“ kirjutas Antetokounmpo sotsiaalmeedias. Ta lisas, et kui Kreeka pääseb 2024. aasta olümpiamängudele, tahab ta seal koondist esindada.