ÜLEVAADE | Euroliiga üleminekud: kas Žalgiris suudab taas imet teha? Konkurentide oste vaadates näib see aina kahtlasem

Panathinaikose selle suve paugutamisi vaadates (Kostas Sloukas, Luca Vildoza, Mathias Lessort, Hernangomez jne.) oli Balcerowski isegi üllatavalt tagasihoidlik nimi. Samas on 216 cm pikkune keskmängija vaid 22-aastane ja seega arenemisvõimeline. Peatreener Ergin Atamani mängujoonises võiks Balcerowski täita sarnast rolli nagu Tibor Pleiss Istanbuli Anadolu Efesis – ülipikk tsenter, kes on ohtlik ka kaugelt. Pleissiga võrreldevat stabiilsust pole poolakas kolmesejoone tagant siiski seni leidnud.

Eelmisel hooajal seitsmendana lõpetanud Žalgirisest ihkavad mööda minna mitu rahakamat võistkonda, eelkõige Ateena Panathinaikos, Belgradi Crvena zvezda ja Milano Olimpia. Sisuliselt kogu koosseisu välja vahetanud Panathinaikos on viimastel nädalatel lepingu sõlminud veel kahe mehega. NBA-st tuli tagasi Hispaania koondise põhitegijate sekka kuuluv Juancho Hernangomez ja Gran Canariast toodi üle Poola koondise tsenter Aleksander Balcerowski. Lisaks tahab Panathinaikos tagaliini tuua ukrainlase Svjatoslav Mihhailjuki, mehe eesmärk on siiski jätkata NBA-s.

Žalgirise eesliin paistab eelmise aastaga võrreldes üsna samaväärne, arvestades, et Cavanaugh jättis suure osa hooajast vigastuse tõttu vahele. Ent tagaliin tundub esialgu õhuke. Mitrou-Long, Lukas Lekavicius, Dovydas Giedraitis ja Tomas Dimša... hea küll, tagaliini võib aidata ka väike äär Ignas Brazdeikis, aga ikkagi. Žalgiris peab lootma, et mitu kuud suurepäraseid esitusi näidanud, aga siis Achilleuse kõõlust rebestanud Keenan Evans naaseks platsile võimalikult ruttu ja sama heal tasemel. Äkki teeb peatreener Kazys Maksvytis jälle imet? Lootusi võib hellitada, aga mitte väga valjuhäälselt.

Baltikumi esiklubi Kaunase Žalgiris kuulutas juba juuli keskpaigas, et nende suvine töö on lõppenud ja koosseis on paigas. Viimane pusletükk oli 24-aastane ja 206 cm pikkune ameeriklane Brady Manek, kes täidab suure ääre positsiooni.

Sarnaselt Panathinaikosele on kümmekond uut mängijat palganud ka Crvena zvezda. Serbia klubi nimekirjas on koguni 19 pallurit, kellest Euroliiga tasemel on vähemalt 14. Peatreener Duško Ivanovici ülesanne kõik mängijad õnnelikuna hoida pole üldse mitte lihtne. Ainuüksi puhtaid mängujuhte on kolm: Miloš Teodosic, Shabazz Napier ja Yago dos Santos. Lisaks suudab seda rolli täita Nemanja Nedovic.

Mullu Euroliigas täielikult ebaõnnestunud Milano Olimpia polnud kuni neljapäevani megalepinguid sõlminud. Kõlavaim nimi oli Berliini Albast lahkunud Saksamaa koondise tagamees Maodo Lo, Euroliiga tasemel on teada-tuntud tegija ka atleetlik suur äär/tsenter Alex Poythress (varem Tel Avivi Maccabis). Kohalikud mängijad Diego Flaccadori ja Guglielmo Caruso tohutut erutust ei tekita. Küsimärk on ka 22-aastane Prantsusmaa tsenter Ismael Kamagate.

Samas oli teada, et on turul saadaval veel Nikola Mirotic ja Milano näis staarile kõige loogilisem maandumispaik. Neljapäeval saabuski teade, et 32-aastane Mirotic on Milanoga sõlminud kolme aasta pikkuse lepingu. Tiimi juhendaja Ettore Messina sõnul hakkab Mirotic täitma väikese ääre positsiooni. Seal mängimine pole Miroticile päris võõras olnud ka NBA-s ja Barcelonas, aga rohkem on ta tegutsenud suure äärena.

Milanot on seostatud ka kunagise NBA tähe John Walliga (32), ent see võibki jääda kuulujuttude tasemele. Igatahes on selge, et pärast Mirotici liitumist ei saa Milano endale uuesti play-off'ist välja jäämist lubada.

Varasemast erineva näoga astub uuele hooajale vastu ka Müncheni Bayern, kes tõi juhendajaks Pablo Laso. Neil on mõned kohad veel täitmata, seni on lepingud sõlmitud kogenud USA tsentri Devin Bookeriga ja koos temaga Istanbuli Fenerbahces ebastabiilseid esitusi näidanud USA tagamehe Carsen Edwardsiga, NBA-s prügiminutitega leppima pidanud Argentina koondislase Leandro Bolmaroga ja suures korvpallis võrdlemisi tundmatu Prantsusmaa mängujuhi Sylvain Franciscoga. Seega ei midagi jalustrabavat.