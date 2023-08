PINGERIDA | Kes on Eesti 50 paremat jalgpallurit?

1. Jah, see pingerida on subjektiivne. Erakordselt subjektiivne. Korvpallis sai veel kõrvutada Itaalia meistrisarjas mängiva tagamehe ning Eesti-Läti liigas möllava keskmängija statistikat. Aga kuidas sa võrdled jalgpallis Inglismaa ühe parima klubi kolmandat väravavahti ning Eesti meistrisarjas säravat poolkaitsjat? Kuidas hinnata Itaalia Primaveras tegutsevat mängijat? Kuhu panna Ragnar Klavan? Sisuliselt võimatu, aga andsin endast parima.

Üheks orientiiriks võtsin sealjuures koondise peatreeneri Thomas Häberli valikud. Teiseks lasin mustandit lugeda mõnel jalgpallisõbral, kelle paari soovitust võtsin kuulda. (Ääremärkus. Suurimad võitjad olid Rauno Alliku ja Martin Miller, kelle puhul sain aru, et nad olid mu algses tabelis liiga madalal.) Kuid peamiselt lähtusin enda kõhutundest ja tõenäoliselt me ei leia Eesti jalgpallifännide seas kaht identset pingerida. Igatahes mul oli seda listi mõtteharjutusena põnev kokku panna ning loodetavasti on lugejal seda põnev lugeda. Ja loomulikult võib kommentaaridesse fikseerida, mis nimed on mul liiga kõrgel või madalal. Loen hea meelega.