PINGERIDA | Kes on Eesti 50 parimat korvpallurit?

1. Ma ei vaata pikka perspektiivi ja talenti, vaid tegu on tänase päeva pingereaga. Ehk siis lugeja võib küsida: kui ma peaksin homme üheks kohtumiseks kokku panema meeskonna, siis kas ma võtaksin mängija A või B. Näitena võib tuua Henri Veesaare ja Kristjan Kitsingu. Kui jutt oleks järgmisest kolmest aastast, siis talendi pealt oleks ilmselgelt kõrgemal Veesaar. Aga kui ma peaksin homseks matšiks valima mehe, siis stabiilsuse ja kogemuste pealt langeb valik Kitsingule. Mistap on 32-aastane äär ka temast eespool.

2. Jah, see pingerida on subjektiivne. Mõni korvpallifänn eelistab kõva kaitset, teine head viskekätt, kolmas pikkust ja neljas midagi neljandat. Eks ma isegi tõstsin mehi korduvalt tabelis kõrgemale või madalamale. Aga loomulikult võib lugeja kommentaariumis teada anda, kui mõni mängija on tema meelest ilmselgelt liiga kõrgel või madalal. Oleks huvitav lugeda küll.