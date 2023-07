Müncheni Bayern valmistub reisiks Londonisse. Kas Saksamaa hiiul õnnestub Harry Kane viimaks palgata?

Tottenham lükkas aga mõlemad pakkumised tagasi. Inglasest ärimees, Hotspuri tegevjuht Daniel Levy on andnud korduvalt mõista, et soovib näha Kane'i Londonis edasi mängimas. Samas on Tottenham keerulises seisus, sest Kane'i leping klubiga kehtib 2024. aasta suveni. Seega on sel suvel meeskonnal viimane võimalus 30-aastase ründaja pealt suurem rahasumma teenida.

Müncheni Bayerni jalgpalliklubi aupresident Uli Höness rääkis juuli keskpaigas Saksamaa meediale, et Kane'i enda soov on kolida Bayernisse. „Praegu on Harry kõikides vestlustes andnud märku, et tema soov on endine,“ rääkis Höness Kickerile, et Kane tahab temale teada oleva info kohaselt Bayerniga liituda. „Kui selline on tema soov, siis peab ka Tottenham sellega lõpuks leppima.“