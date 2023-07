Müncheni Bayern on veendunud, et neil õnnestub Harry Kane Saksamaale meelitada

Kane’i seob Tottenhamiga veel ühe aasta pikkune leping ning sel suvel on tema võimalik klubivahetus kerkinud aktuaalseks teemaks. Bayern on 29-aastase inglasest ründaja eest teinud juba ka pakkumise, kuid see on tagasi lükatud.

„Praegu on Harry kõikides vestlustes andnud märku, et tema soov on endine,“ rääkis Höness Kickerile, et Kane tahab temale teada oleva info kohaselt Bayerniga liituda. „Kui selline on tema soov, siis peab ka Tottenham sellega lõpuks leppima.“