Urmo Aava kommenteeris sõitjate kriitikat: igas kohas ei saa gaas põhjas sõita

Otepää kiiruskatseid kirusid paljud sõitjad. „Soome ralli trampliinid on loomulikud, aga siin on ehitatud küngas, millel maandumisnõlv puudub. Ka süüsahüppaja saab haiget, kui mäe põhja maandub,“ selgitas Ott Tänaku kaardilugeja Martin Järveoja nädalavahetusel Delfile.

„Tean, et osad sõitjad kurtsid tehishüpete üle, kuid me ei ole uusi hüppeid ehitanud kaks aastat ning praegused on muutunud sujuvamaks,“ rääkis Aava DirtFishile. „Kui on erinevad kurvid, siis tahame, et oleksid ka erinevad hüpped. Nii peab sõitja valima oma kiiruse.“

„Mõistame, et (hüpped) võivad olla valusad. Kaalume tulevikus nende kallal töötamist, aga arvan siiski, et tasakaal peitub õige kiiruse valimises,“ lisas Rally Estonia peakorraldaja. „Igas kohas ei saa gaas põhjas sõita.“

„Eestlastele oli see loomulikult suur pettumus, et kõik kadus enne starti. Suur tänu eestlastele, nägin väga palju lippe. Kartsin, et paljud fännid jäävad koju isegi siis, kui nad on juba rallipassi ostnud, aga liiklusummikutest paistab, et mitte,“ sõnas Aava. „Nad on toetavad ja seda oli ilus vaadata.“