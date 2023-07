Ainult et kui pilt näitab seda, mis auto sisemuses toimub, ei olegi enam äge – rallimehed rappuvad maandudes nagu märg pesu tormituules, kostab oigeidki. Ehk siis sõitjatel ei ole kaugeltki tore.

Otepää kiiruskatseid kirusid pea kõik. Sest need ei ole looduslikud, vaid tehislikud. „Soome ralli trampliinid on loomulikud, aga siin on ehitatud küngas, millel maandumisnõlv puudub. Ka süüsahüppaja saab haiget, kui mäe põhja maandub,“ selgitas Ott Tänaku kaardilugeja Martin Järveoja.