Hendrik Eelmäe tõmbab ka algaval hooajal selga Tartu särgi

Tartu Ülikooli Akadeemilise spordiklubi korvpalli spordidirektori Janar Taltsi sõnul on Eelmäe tõusnud meeskonna jaoks järjest tähtsamasse rolli. „Hendrik on omakasvandiku staatusest tõusnud mängumeeste minutitele ja eelmine hooaeg näitas, et ta kannab selle välja küll. Tartlasena oskab ta kindlasti hinnata oma linna eest mängimist ja tal on ka peatreener Gundars Vetra mängujoonises sobiv koht olemas. Hendrik on meistriliigas juba kogenud mängija ja iga aastaga läinud paremaks. Loodame, et algaval hooajal teeb ta veel suurema sammu edasi,“ ütles Talts.