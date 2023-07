Tartu uus pealik Gundars Vētra: olen karmi iseloomuga, aga kindrali ja reamehe süsteem enam ei toimi

Enam kui 20 aasta pikkuse treenerikarjääri jooksul on Vētra rohkem edu saavutanud naiste klubidega. See on ka loogiline, sest ülirikas Jekaterinburgi UMMC mängis Euroopa absoluutses tipus, meeste seas tuleb näiteks Ventspilsi või Tartuga toimetada omal tasemel.