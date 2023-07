KUULA JA VAATA | „Kuues käik“: Kust pärineb Rally Estonia meediajuhi Rauno Paltseri rallipisik? Stuudios ka külaline Iirimaalt

Võõrustasime stuudios ka 13. aprillil Horvaatia ralli testil hukkunud Craig Breeni perekonnatuttavat Leod, kes on Rally Estonial kogunud Eesti lipule fännide autogramme, et need juba järgmisel nädalal Breeni vanematele Iirimaale saata. Kust selline idee tekkis ja milline on Leo seos Eesti ja Breeniga, vaata juba saatest!