FIA vaatab Tänaku juhtumi tõttu mootorivahetuste karistused üle

Eestlaste jaoks sai ralli mustad toonid juba enne esimest katset, sest Ott Tänak sai tehniliste probleemide tõttu testikatset läbida vaid korra. Neljapäeva lõunal teatas M-Sporti boss Richard Millener, et Tänaku masinal vahetatakse mootor ära ning see tähendas piloodile viieminutilist ajakaristust.

Mitmed Tänaku konkurendid leidsid, et eestlane sai üsna karmi karistuse, sest asi juhtus kaheksa tundi enne esimest kiiruskatset. Kuid seni kehtivate reeglite põhjal saab piloot viieminutilise karistuse hoolimata ajast, millal ralli nädalavahetusel mootorit vahetatakse. Sealjuures tohivad sõitjad kasutada terve hooaja peale kaht mootorit ehk praegune peab vastu pidama ülejäänud viis etappi.

FIA kinnitas, et Tänakuga juhtunu tõttu vaadatakse reeglid üle. Nende sõnul jääb kindlasti paika nõue, et hooajal rohkem kui kahe mootori kasutamise eest määratakse sõitjatele karistus, ent nendegi silmis oli Rally Estonia nädalavahetusel juhtunu liiga karm.

„Minu meelest me peame üle vaatama, kas me vajame reeglit, et tehnilise kontrolli ja ralli alguse vahel mootori vahetamise eest määratakse viieminutilise karistuse. Olen kindel, et suudame seda asja paremini hallata,“ ütles FIA autospordi suuna eest vastutav Andrea Wheatley väljaandele Autosport.

„Me 100% vaatame selle konkreetse asja üle. Kuid vaieldamatult jääb jõusse karistus juhtudeks, kui piloot kasutab hooajal üle kahe mootori,“ jätkas ta. „Peame asja üle vaatama. Mul on Otist ja tema meeskonnast meeletult kahju. See on üks asi, kui sul mootor ütleb üles liidrikohalt. Aga kui see ütleb üles enne rallit, siis see (loe: karistamine) on lihtsalt vale.“

Tõsi, antud jutust on vähe kasu Tänakule, kelle kodune ralli läks varakult lörri. Arusaadavalt on FIA-ga ühel meelel ka M-Spordi tiimipealik Richard Millener, kes loodab, et asi jõuab otsustajate lauale.

„See on arutluskoht ja võib-olla saame seda muuta. Arusaadavalt peab karistama selles vaates, et ei kasutataks lõputult mootoreid. Aga kui sa oled seni kasutanud ainult üht mootorit, vahetad selle enne rallit teise vastu, siis kas see on koht karistuseks?“ küsis Millener.