Markus Varjun asus kahe rekordiga Eesti golfi meistrivõistluste liidriks

Tiitlikaitsja Varjun läbis raja 64 löögiga ehk skooriga -8, saades kirja üheksa birdie't - kõik need seejuures kümne raja jooksul viiendast kuni 14. rajani.

Varjun edestab lähimat jälitajat Kevin Christopher Jegersit nelja löögiga, omakorda ühe löögiga jäävad maha Carl Hellat ja Eesti ainus mängiv profigolfar Sander Aadusaar , kes mõlemad said tulemuseks -3. Viiendat kohta jagavad tulemusega +1 kaks parimat mid-amatööri Kristo Tullus ja Janar Toomesso ning vaid 15-aastane Hart Oskar Aoveer.

Eesti meistrivõistlustel ei tee kaasa tänavu maailma edetabelis eestlaste läbi aegade parimale kohale, 200 parema hulka kerkinud Richard Teder, kes alustab esmaspäeval võistlemist US Junior Openil.

Naiste klassis on avapäeva järel kaksikjuhtimine: Triin Marleen Ustal ja Nicky Zoe Lautre said mõlemad kirja 76 lööki. Vaid löögiga kaotab Meribel Malva, kahe löögi kaugusel on Annabel Kadak ja eelmise aasta hõbe Elizaveta Sofia Reemet. Vigastuse tõttu ei osale meistrivõistlustel tiitlikaitsja Anete Liis Adul.