Sebastian Vettel keset hooaega kinga saanud F1 sõitjast: see on jõhker

AlphaTauri tiim teatas sel nädalal, et on otsustanud hollandlase de Vries'ga koostöö lõpetada ning tema asemel toodi tiimi kogenud Daniel Ricciardo. De Vries, kes oli tegemas esimest täispikka hooaega kunglikus vormelisarjas, jõudis tänavu sõita kümme etappi.

Red Bullis ja AlphaTauris sõitjate eest vastutav Helmut Marko rääkis hiljutises intervjuus, et de Vries ei suutnud näidata soovitud kiirust. Loe kõigest pikemalt siit.

Sel nädalal Inglismaal toimuval Goodwoodi kiirusfestivalil uuris ITV, mida Red Bulli ridades neli MM-tiitlit võitnud Sebastian Vettel värskest uudisest arvab. „Ausalt öeldes on mul kahetised tunded. Mul on Danieli üle väga hea meel, me sõitsime ise koos ning nägin teda ka hiljutisel testil,“ sõnas mullu F1 karjäärile joone alla tõmmanud Vettel.

„Teisest küljest tuleb ka aus olla. Loomulikult on mul Nyckist kahju ja sellest, kuidas asi nii lõppes. Talle anti suurepärane võimalus, aga ehk ei läinud asjad päris nii nagu tema või teised ootasid,“ arutles sakslane. „See on üsna karm, kui asjad nii kiiresti lõppevad. See on jõhker.“

Vettel avaldas lootust, et hiljutine otsus de Vries' sportlaskarjäärile suurt põntsu ei pane. „Ta võitis F2 tiitli ning on võitnud veel rahvusvahelisi sarju. Ta on tuntud sõitja ja loodan, et see ei pane põntsu tema karjäärile. Inimesed kipuvad vahel seda arvama ning see pole õige,“ lisas ta.