Rahvusvaheline jalgrattaliit tegi otsuse: transsoolised sportlased naistega koos enam võistelda ei tohi

UCI teatel võeti selline reegel vastu, et kaitsta naissportlasi ning tagada kõikidele võrdsed võimalused, vahendas CyclingNews.com. UCI lisas, et kui uuringud toovad uusi teadmisi, võidakse kategooriaid taas muuta.

„Tahan kinnitada, et UCI austab ja toetab täielikult iga inimese õigust oma sugu valida vastavalt identiteedile,“ sõnas alaliidu president David Lappartient. „Küll aga on meie kohustus garanteerida, et kõikidel oleksid võrdsed võimalused võistlemiseks.“ Lappartient andis mõista, et senised uuringud näitavad, et transsoolistel sportlastel on eelis naisratturite ees.