Õrnem sugu raevus: meil pole enam võimalust, sest mehed tulevad naiste sekka võistlema ja võitma

Austin Killipsi võit USA-s toimunud maanteeratturite mitmepäevasõidul Tour of the Gila pidanuks pälvima ainult tõsifännide tagasihoidlikku tähelepanu, aga ei. Toimus tuumaplahvatus, mille võimsad lööklained ei näita vaibumise märke. (Sotsiaal)meedia on Killipsi-teemast umbes ja rahvusvaheline jalgrattaliit (UCI) hakkab reeglites korrektiive tegema.