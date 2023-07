DELFI WIMBLEDONIS | Avaringis langenud Ingrid Neel nautis perekonna toetust: „Õde sai treeningväljakutel palli lüüa“

Neeli oli täna toetamas ka tema ema ja 14-aastane õde, kes samuti tennist mängib. „Olen väga õnnelik, et ma eile ei pidanud mängima (ajakava järgi pidanuks naiste paarismäng algama eile, aga vihma tõttu on kogu kava pisut nihkes - G.L.), sest eile nad alles saabusid. Mul on väga hea meel, et nad mind siin toetasid. Õde sai mul isegi Aorangi Park harjutusväljakutel mõned löögid teha. Tema esmamulje oli: „Muru on veider“. Ütlesin, et see on alles algus. Ta ei mängi küll turniiride ja pühendumise mõttes sellisel tasemel nagu mina tema vanuses, aga tal on palju potentsiaali ning atleetlikust ja kiirust. Kunagi ei tea...“ rääkis Ingrid.