ÜLEVAADE | NBA sai kaks suurt Euroliiga tähte endale, õhus on mitu megatehingut

Mõlema leping on sarnane. Micic teenib kolme aasta eest 23,5 miljonit dollarit, Vezenkov sama aja eest 3,5 miljonit vähem. Kui midagi eriskummalist ei juhtu, siis lähiajal neid Euroopasse tagasi oodata pole. Euroliigale on see valus löök, sest noori ja andekaid pallureid napib võistkondades niigi ning iga kogenum staar on arvel.

Micic on selgelt välja öelnud, et ta läheb NBA-sse vaid juhul, kui nii palk kui ka eeldatav roll on tema jaoks rahuldav. Anadolu Efesis teenis Micic väidetavalt netos pisut üle kolme miljoni euro ja kui tema NBA töötasult maksud maha arvestada, on summa võrreldav. Aga roll? Pinginühkijaks mängujuht ei jää, ent Oklahoma City Thunderi tagaliinis on algviisikukohad juba täidetud. Josh Giddey't ja Shai Gilgeous-Alexanderit ei tõuka sealt miski. Ilmselt hakkab Micici mänguaeg kõikuma 20-25 minuti vahel.