Üllatusmees šokeeris Wimbledonis maailma neljandat reketit

„Kui ma eile õhtul magama läksin, mõtlesin, mida ma ütleksin, kui ma matši võidaksin, ja ma ei tea, mida praegu öelda,“ ütles vasakukäeline Broady kohtumise järel naerdes. „Wimbledoni peaväljak on päris hirmutav ja erutav kogemus – see on olnud minu unistus alates viieaastasest peale.“

„Denis on elav talent, ta on üks maailma parimaid mängijaid, nagu ka Casper. Ta on siin võitnud Wimbledoni juunioride turniiri, jõudnud veerandfinaali. Ta on suurepärane mängija, aga sellise rahvahulga ees, miks mitte proovida uuesti [üllatada]?“ lisas Broady, kes pole kunagi maailma esisajasse kuulunud.