DELFI VIDEO | Batuudihüppaja Krete Kaasik pälvis Euroopa võimlemisliidu aasta parimate konkursil uhke auhinna

Eile lõppenud Euroopa võimlemisliidu korraldatud konkursil „Gymnast of the Year“ (Aasta võimleja) edestas Kaasik võimsalt teisi nominente. Paidest pärit võimleja saadud rahvusvaheline tunnustus on Eesti võimlemise ajaloos esmakordne.

Kaasiku sõnul oli hääletamise tulemus üllatav, kuid tekitas head meelt: „Tegelikult oli juba see väga suur üllatus minu jaoks, et ma üldse sellises kohas nominent olin. See, et seal ka võitsin on veel suurem üllatus. Samas, nüüd mõeldes, on see ju päris lahe, et Eesti võimlemine paistab silma ka rahvusvaheliselt.“