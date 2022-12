DELFI VIDEO | Eesti parim batuudihüppaja Krete Kaasik naudib riskimist ja rasket tööd

Niisugune märk esimesena maha panna tähendab Krete Kaasikule väga palju. „Aastaid tagasi, kui ma veel noorte Euroopa meistrivõistlustel osalesin, olin kindel, et see on mu viimane võistlus ja täiskasvanute klassi ma ei jõua – see tundus nii suur, tähtis ja võimatu. See, et ma sinna jõudsin, on mu jaoks väga suur asi!“ räägib Kaasik, keda võib sel alal Eestis pidada pioneeriks. Kodustel võistlustel tal võrdväärseid konkurente peaaegu polegi. Medalikomplektid jagatakse siiski eeskujulikult välja.