Tartu Ülikoolist lahkunud peatreener Nikolajs Mazurs leidis uue koduklubi

Mazurs sõnas pressiteate vahendusel, et tal on suur au liituda Šiauliai klubiga ning olla osa Leedu korvpallikultuurist. „Leedu korvpallurid on alati olnud tuntud oma võitluse ja konkurentsihimu poolest. Korvpall voolab neil veres,“ rääkis lätlane. „Loodame, et muudatused klubis laovad uue vundamendi tulevikuks ning saavutame koos oma eesmärgid.“

„Meie soovime talle ainult jõudu ja jaksu, et ta saaks uutel jahimaadel sama hästi hakkama. Ja edu talle! Klubi seisukohalt on see ka päris äge, et ta saab siit edasi liikuda. Ei ole see asi nii hull, kui me arvame või tahame arvata,“ andis Talts mõista, et Eesti liiga taset ei tasu häbeneda.