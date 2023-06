Tartu Ülikooli lätlasest peatreener liigub uutele jahimaadele. „Klubi seisukohast on see ka päris äge“

„See oli tema otsus, et ta tahab edasi liikuda. Ma pole veel kinnitust saanud, kas ta on juba uuele lepingule allkirjad alla saanud, aga jah see oli tema otsus,“ rääkis Talts.

„Meie soovime talle ainult jõudu ja jaksu, et ta saaks uutel jahimaadel sama hästi hakkama. Ja edu talle! Klubi seisukohalt on see ka päris äge, et ta saab siit edasi liikuda. Ei ole see asi nii hull, kui me arvame või tahame arvata,“ andis Talts mõista, et Eesti liiga taset ei tasu häbeneda.