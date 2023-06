Rovanperä ootab muutusi: Täielik jama! Mul on fännidest kahju

„Probleemi saaks lahendada nii lihtsalt, et te annate kõigile Power Stage'i jaoks neli uut rehvi. See ei nõuaks palju. Siis saaksid kõik sõitjad ka hommikused katsed korralikult läbi sõita ja pealtvaatajatel oleks, mida vaadata,“ rääkis Rovanperä Rallit.fi-le.

„Isegi kui ei lähe suureks võidusõiduks, saaksite vähemalt sõita normaalse kiirusega ja valmistuda punktikatseks. Laupäeva õhtul on tihti olukord selge, eriti kui tiimikaaslased on üksteise järel rivis. Siis on pühapäeval täielik jama ja see on rumal olukord,“ teatas soomlane.