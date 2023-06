Libauudis paljastatud: Rootsis ei toimu seksi Euroopa meistrivõistlusi

Rootsi spordiliidu juht Anna Setzman kinnitas, et see uudis , mis levis nädala alguses ka rahvusvahelises meedias kulutulena, ei vasta tõele.

„Kogu see teave on vale,“ ütles Setzman Deutsche Wellele saadetud kirjalikus avalduses. „Praegu levitatakse mõnes rahvusvahelises meedias valeinfot Rootsi ja Rootsi spordi kohta. See info lükatakse kategooriliselt ümber.“

Kogu uudis sai alguse Rootsi ajalehest Göteborgs-Posten, kus teatati, et Euroopa seksi meistrivõistluste korraldamise taga on Dragan Bratic.

Rootsi spordiliit kinnitas DW-le, et avalduse esitas üksikisik, kes väitis, et tema ongi seksiliit, kuid tema taotlus lükati mais tagasi.

„Rootsi spordiliit on juhtinud tähelepanu tõsiasjale, et praegu levivad mitmes rahvusvahelises meedias uudised, et seksiliit on saanud Rootsi spordiliidu liikmeks,“ ütles Setzman avalduses. „Tegemist on valeinfoga, mille eesmärk on määrida Rootsi spordi ja Rootsi mainet.“