„See on nagu Eurovision!“ Rootsis algavad ajaloo esimesed Euroopa meistrivõistlused seksis

Riksidrottsförbundet ehk Rootsi vaste olümpiakomiteele tõdes, et SSF-i avalduses oli väga palju puudusi. Riksidrottsförbundeti juht Björn Erikssoni tõdes, et ka punktide täitmisel on nende vastu võtmine väga ebareaalne. „Avalduse osas pole mingit arvamust, sest see on juba algusest peale täiesti absurdne,“ ütles ta Rootsi portaalile Expressen.