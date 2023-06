Eurospordi ekspert: mõistan, et sõja ajal pole vastase käe surumine lihtne

„Austan Arynat ja Elinat. Nad on olukorras, mida me ei saagi mõista. Me ei ole selle keskel. Mängijad teevad seda, mida suudavad ja tulevad toime kohutava olukorraga oma riigis. Kätt suruda kellegagi, kui käimas on suurem konflikt - see ei ole lihtne. Nad mängivad turniiridel, aga neil on raske minna matšile suhtumisega nagu nende riikide vahel ei toimuks midagi,“ avaldas kohtumise järel arvamust Eurospordi ekspert Alex Corretja.