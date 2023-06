Ukrainlanna Svitolina vastase Sabalenka käitumisest: mõtlesin, et mida ta teeb? Valgevenelanna: ma ei toeta praegu Lukašenkat

Kohtumise järel läks Sabalenka võrgu äärde vastast ootama, aga Svitolina oodatult valgevenelanna kätt ei surunud. Ukrainlanna Svitolina pole juba pikalt ühegi Venemaa või Valgevene tennisisti kätt mängu järel surunud. Svitolina otsuse vilistasid osad pealtvaatajad paraku välja. Mängujärgsetel pressikonverentsil oli üheks peamiseks teemaks just kõnealune intsident.

Svitolina tunnistas, et ei mõistnud Sabalenka käitumist. Ukrainlanna rõhutas, et on korduvalt teada andnud oma seisukohtadest seoses Valgevene ning Venemaa tennisistidega ning ei kavatse neid muuta. Kaks viimast pressikonverentsi vahele jätnud Sabalenka ilmus seekord ajakirjanike ette ning pidi taas poliitilistele küsimustele vastama. Muu hulgas uuriti valgevenelannalt, kas ta toetab endiselt kodumaa diktaatorit Aljaksandr Lukašenkat, kas ta kahetseb otsust pressikonverentse vahele jätta ning miks ta läks võrgu juurde Svitolinat ootama.