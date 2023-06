Karim Benzema siirdus müstilise palga eest Saudi Araabiasse, saudid on lähedal veel ühe staari palkamisele

Benzema leping Realiga oleks kehtinud 2024. aasta suveni, aga pärast Saudi Araabia kõrgliigaklubi suurt huvi otsustas prantslane Hispaania tipptiimist lahkuda.

Maineka jalgpalliajakirjaniku Fabrizio Romano teatel sõlmis Benzema Al-Ittihadiga kaheaastase lepingu, mida on võimalik veel hooaja võrra pikendada. 35-aastane mängumees hakkab naftariigis saama palka 200 miljonit eurot hooaja kohta.

„See on hea liiga ning on siin palju häid mängijaid,“ vahendas BBC Benzema sõnu. „Cristiano Ronaldo on juba seal, mis näitab, et Saudi Araabia tase on tõusmas. Olen siin, et võita, nagu tegin ka Euroopas.“

„Mul on õnnestunud karjääri jooksul saavutada Hispaanias ja Euroopas imelisi asju. Tunnen, et on aeg uueks väljakutseks ja projektiks,“ lisas Benzema. Al-Ittihad, mida juhendab endine Tottenham Hotspuri peatreener Nuno Espirito Santo, krooniti kevadel riigi meistriks.

Benzema pidas Reali eest aastate jooksul 648 kohtumist ning lõi 354 väravat. Reali ridades on ta viiel korral kroonitud Meistrite liiga võitjaks ning neljal korral Hispaania meistriks. Hispaania karika on ta võitnud kolmel korral ning Superkarika ka kolmel korral. Klubide MM-tiitleid on tal viis. Individuaalselt on suurimaks tunnustuseks 2022. aastal võidetud Ballon d’Or.

Teinegi Prantsusmaa vutitäht liitumas

Al-Ittihad on lähedal veel ühe prantslasest jalgpallitähe palkamisele. Fabrizio Romano teatel käisid klubi esindajad täna Londonis esitlemas pakkumist Chelsea poolkaitsjale N'Golo Kantele.

Saudi leer on enesekindel, et tehing läheb läbi. Kantele pakutakse 100 miljonit eurot hooaja kohta. Kante vastu tundsid huvi nii Benzema kui Ronaldo koduklubid, aga peale on jäämas Al-Ittihadi pakkumine.