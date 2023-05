Flora jalgpallur Erko Jonne Tõugjas - aasta alguses avanenud uksed annavad põhjuse rääkida läbimurdehõngulisest hooajast

2023. aasta ehk tänavuse hooaja algus on senisest kolmest Floraga veedetust õnnestunuim, sest Tõugjas on olnud regulaarne valik keskkaitsja kohale. 24. mai seisuga on Tõugjas teeninud 721 mänguminutit ning 16. aprillist oli tal käsil ligi kuupikkune periood, kus tegi kaasa kaheksas järjestikuses kohtumises kõik 90 minutit (7 liigas + karikasarja poolfinaal). Hetkel vaevab meest kerge põlvevigastus, mistõttu 19. mai kohtumises Harju JK Laagriga sai hea seeria lõpu. Kokku on mees seni platsil käinud neljateistkümnest mängust kümnel, neist kaheksal on kuulunud põhikoosseisu.

Edukas hooaja algus on kaitsjale tulnud positiivse üllatusena. „Kuigi enesetunne oli hea hooaja ettevalmistusel, siis sellist starti ei osanud ma oodata,“ tõdes Tõugjas. Kuigi pool hooaega Legionis andis rohkelt mängupraktikat, siis keskkaitsja nõustub väitega, et just tänavuse hooaja edukas algus annab põhjust rääkida läbimurdehooajast: „Ma tunnen, et see hooaeg ma saan ennast tõestada tasemel, kus panused on kõrgemad.“