Sõõrumaa mõistis Kanepi otsuse hukka: sul on midagi puudu, kui sa ei saa oma riigi seisukohtadest aru

„Aga mängida koos ja paaris – seda sa kindlasti ei pea tegema. See on puhtalt inimlikkuse ja eetika koht. Saavutussportlane on meie riigi saadik. Tema võitude puhul mängitakse hümni, tõstetakse masti lipp. Sul on midagi puudu, kui sa ei saa oma riigi kodanikuna oma riigi seisukohtadest aru ja astud neile vastu,“ vahendab ERR-i spordiportaal Sõõrumaa sõnu.