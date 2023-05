Delfil pole õnnestunud Kanepilt kommentaari saada. Turniiritabeli avaldamise päeval edastasime 37-aastasele tennisistile järgmised küsimused: „Miks otsustasid endale paariliseks võtta Ukrainas vallutussõda pidava Venemaa esindaja? Kas sa arvad, et see on praegusel ajal mõistlik tegu? Oled sa valmis pahameeletormiks, mis selle otsusega kaasneb? Kas mõistad neid inimesi, kes sind selle otsuse pärast hukka mõistavad?“