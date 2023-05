Soome korvpalliklubi eitas Kohila treeneri väiteid: meie poisid ei käitunud rassistliku solvangu eel ebasobivalt

Kohila treener Kaur Heinaru ütles Eesti väljaannetele, et mängijad vabandasid tema palvel. Samas väitis Heinaru, et sündmuste ahel sai alguse sellest, et MuKi mängija tegi ühe nende korvpalluri kehakaalu kohta solvavaid märkusi.

„See on absoluutselt lubamatu, mida meie mängija tegi. Absoluutselt ei tolereeri seda. Kui küsisin meie mängijalt, miks ta tegi seda, siis ta nuttis ja rääkis, et teda noriti mitu korda. Ilmselt inglise keeles öeldi, et ta on paks. Ta on kehalt natuke suurem poiss. Ühel hetkel pandi talle korvpallikeeles kulp ja kulbipanija oli teinud mingeid häälitsusi. Treeneritele ja kohtunikele jäi see märkamata, sest sellesse ei sekkutud,“ ütles Heinaru Delfile.