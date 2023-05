Kohila treener mängija rassistlikust kommentaarist: see on absoluutselt lubamatu, aga teda noriti varem mitu korda

„Tundus, et oli täiesti tavaline mäng. Ei oska mängu kestel midagi välja tuua. Kuigi toodi välja, et ka soojendusel toimus midagi. Olin ise saalis ja jälgisin soojendust - ma ei näinud midagi, keegi midagi ütlema ka ei tulnud. Ja mängu ajal olevat minu klubi mängija vastast rassistlikult solvanud. Ja see vastab ka tõele. Kui vastaste treener seda mulle pärast kohtumist ütles, küsisin mängijalt ja poiss tunnistas seda, et nii juhtus. Siis ütlesin talle, et sa pead vabandama vastase ees. Ta läks ja vabandas, nad kätlesid ja niimoodi jäigi,“ meenutas Heinaru reedel toimunut.